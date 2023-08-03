"Отвратительные злоупотребления": Зеленский высказался о результатах проверки военкомов (видео)

Президент заявил, что в ТЦК должны работать люди, которые знают ценность обороны, а не "цену" решений. Он поблагодарил военных, которые не утратили свое достоинство.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады руководителя Службы безопасности Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу проверки военкомов. Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении 3 августа.

"Проверка выявляет много злоупотреблений — откровенно отвратительных. Все факты, выявленные правоохранителями, они представят обязательно обществу и расследуют в рамках уголовных производств", — заверил лидер.

Зеленский подчеркнул, что вывод проверки — очевиден. По его словам, система комплектования нуждается в людях, которые осознают, что такое "ценность защиты Украины".

"Ценность, а не "цена" решений. В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", — добавил президент.

Напомним, 22 июля председатель НАЗК Александр Новиков рассказал, что в течение трех месяцев в Украине будет продолжаться массовая проверка всех руководителей ТЦК. По его словам, правоохранители будут искать факты коррупции и злоупотребления служебным положением со стороны военкомов.

Уже 26 июля первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк проинформировал, что о подозрениях сообщили уже 21 человеку. Обвинительные акты в отношении 16 человек уже направили в суд.