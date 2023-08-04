ВСУ продвинулись под Бахмутом и на Мелитопольском направлении, — ISW (карты боев)

По данным аналитиков, украинские защитники медленно, но уверенно продвигаются на нескольких участках фронта, избегая лобовых атак для сохранения личного состава.

3 августа на нескольких участках фронта украинские вооруженные силы продолжили контрнаступательные операции и, согласно имеющейся информации, добились некоторого прогресса. По информации Генштаба Украины, наступательные операции продолжались в районе Бердянска (на границе Запорожской и Донецкой областей) и Мелитополя (на западе Запорожской области). Кроме того, украинские официальные источники сообщили о продвижении войск на Бахмутском направлении. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 3 августа.

Николай Уршалович, начальник отдела планирования Главного управления Национальной гвардии Украины, заявил, что на Мелитопольском направлении украинские войска придвинулись на 650 метров вглубь российских оборонительных позиций на фронте протяженностью 1,5 километра.

По данным одного из российских провоенных блогеров, украинские войска продвинулись в районе населенного пункта Никольское, который находится в 27 км на юго-запад от города Донецка, в западной части Донецкой области.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил 3 августа, что контрнаступление Украины не имеет строго установленных сроков и графика. Он также добавил, что российские оборонительные рубежи на всем протяжении фронта до сих пор сильно заминированы, и на некоторых участках установлено до пяти мин на каждый квадратный метр.

Ситуация на фронте — Луганская область

Украинские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово и не продвигались вперед 3 августа. Министерство обороны РФ заявило, что российские войска отразили наземную атаку украинских войск в районе поселка Новоселовского.

Луганская область на карте боев

3 августа российские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной и, по некоторым данным, продвинулись вперед. Российский милблогер сообщил, что боевики 2-го армейского корпуса "ЛНР" захватили украинские позиции в районе Белогоровки (12 км юго-западнее Кременной). Еще один российский источник сообщил, что 2 августа российские войска продвинулись в районе Торского (14 км западнее Кременной) и Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной).

3 августа украинские войска продолжили ограниченные наступательные операции в районе Кременной и продвинулись вперед. На опубликованных 3 августа геолокационных кадрах видно, что украинские войска продвинулись к западу от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной). Министерство обороны РФ утверждает, что российские войска отразили атаки украинских войск в районе Белогоровки и Берестового (30 км к югу от Кременной).

Ситуация на фронте — Донецкое направление

3 августа украинские войска продолжили контрнаступательные операции на Бахмутском направлении, но подтвержденных успехов не добились.

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Украины, заявил, что украинские войска постепенно продвигаются вперед на Бахмутском направлении. Полковник Сергей Череватый, пресс-секретарь Восточной группы войск Украины, подтвердил, что украинские войска продолжают наступать на южном фланге Бахмутского направления. Он добавил, что каждый день украинские войска продвигаются на сотни метров под Бахмутом и избегают лобовых атак с целью сохранения личного состава.

Бои на Донецком направлении Ситуация в Бахмуте

Вместе с тем российские источники утверждают, что украинские войска активизировали наступательные операции на Бахмутском направлении, особенно в районе Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута), и пытаются прорваться через российскую оборону на окраинах города Бахмут. Министерство обороны РФ утверждает, что подразделения Южной группировки войск РФ якобы успешно отразили украинские атаки в районе Клещиевки.

Аналитики также отмечают, что 3 августа российские войска провели ограниченные безуспешные контратаки в районе Бахмута. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к югу и юго-востоку от Ивановского (6 км западнее Бахмута). Российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Клещиевки, к югу от Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и к западу от Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута). Российские источники утверждали, что российские войска контратаковали в районе Клещиевки и Курдюмовки, но не уточнили результаты атак.

3 августа российские войска продолжили наземные атаки вдоль фронта Авдеевка-Донецк, но не добились подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северу и юго-востоку от Авдеевки, к юго-востоку от Первомайского и в районе Марьинки.

Российский "военкор" утверждает, что ВС РФ провели наступление на юго-западных подступах к Авдеевке и вытеснили украинские силы с неустановленных позиций в этом районе. Он также утверждает, что российские войска успешно наступают в районе Веселого и приближаются к Авдеевке с северо-востока. На данный момент, нет визуального подтверждения недавних российских успехов в районе Авдеевки.

Кроме того, 2 и 3 августа украинские войска продолжали наносить удары по российским тыловым районам в Донецкой области. На геолокационных кадрах, опубликованных 3 августа, видно, как украинские войска наносят удары по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук" с помощью ракеты HIMARS в районе поселка Роты. На геолокационных кадрах, опубликованных 2 августа, видно, как украинские войска наносят удары по российским РСЗО "Град" к юго-западу от Еленовки.

Ситуация на фронте — южное направление

Украинские войска продолжали наступательные операции на западе Донецкой области и, по сообщениям, продвинулись вперед 3 августа. Информация от российских милблогеров указывает на перемещение украинских войск в районе населенного пункта Никольское, находящегося 27 км к юго-западу от Донецка.

Бои в районе Временки Бои в районе Пятихаток и Работино

С другой стороны, российские войска также проводили наступательные операции на западе Донецкой области, но 3 августа не продвигались вперед. Согласно российским источникам, происходили бои в районе Угледара, который находится 30 км к юго-западу от Донецка.

Также украинские войска вели наступательные операции на западе Донецкой и востоке Запорожской областей, но 3 августа не продвигались вперед. Генштаб Украины подтверждает наступательные операции на Бердянском направлении, в то время как российские источники сообщают об безуспешных атаках украинских войск в районе Урожайного и Приютного.

Запорожская область

Видеокадры показывают, что по состоянию на 2 августа российские войска удерживают позиции в Новодонецком (12 км к юго-востоку от Великой Новоселки). Однако украинский Генеральный штаб сообщает о безуспешных попытках российских войск вернуть утраченные позиции в районе Старомайорского и Урожайного.

На западе Запорожской области, 3 августа украинские войска провели наступательные операции и, согласно данным, достигли последних успехов. Генштаб ВСУ сообщает о наступательных операциях на Мелитопольском направлении.

Напомним, по данным DeepStateMap от 2 августа, Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе Углелара. ВСУ выбили россиян с северных окраин двух населенных пунктов.

Напомним также, по данным западной прессы, на прошлой неделе Украина провела активное контрнаступление в Запорожской области. В частности, американские журналисты сообщили, что Силам обороны удалось прорвать российскую оборону на нескольких участках фронта.