Десантный корабль РФ подбит во время ночной атаки на Новороссийск, — соцсети (фото, видео)

По данным российского блогера Владислава Позднякова, корабль получил серьезные повреждения — затопило один из отсеков, в результате чего он сильно накренился.

После атаки морскими дронами в акватории Новороссийского порта (Черное море) был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". Об этом 4 августа сообщил российский провоенный блогер Владислав Поздняков в своем Telegram-канале.

По его словам, десантный корабль получил повреждения. При буксировке судно заметен значительный крен.

"Да. Подбит большой десантный корабль. Затопило один из его отсеков, из-за чего он дал крен", — написал Поздняков.

При этом российский блогер отметил, что президенту РФ Владимиру Путину не донесут эту информацию и будут скрывать ее также и от общественности. Также он добавил, что ему угрожают расправой из-за обнародованной информацией.

"Ну правильно, давайте замалчивать, вместо того, чтобы предавать этому огласку, чтоб была работа над ошибками и больше такого не случалось. Вот в чем была проблема сказать правду? Ну подбили и подбили, всякое бывает же", — добавил Поздняков.

В Министерстве обороны РФ сообщали, что повреждений и пострадавших после атаки морских дронов не было.

"Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Что известно про десантный корабль "Оленегорский горняк"

Согласно отрытым источникам, "Оленегорский горняк" (СДК-91, БДК-91) представляет собой крупное судно проекта 775, специально предназначенное для десантных операций. Ранее он входил в состав 121-й бригады десантных кораблей и базировался в Северном флоте. С начала декабря 2013 года до мая 2014 года корабль принимал участие в дальнем походе в Средиземное море во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". В конце 2014 года "Оленегорский горняк" был направлен на ремонт в 35-й судоремонтный завод в Мурманске.

В июле 2016 года корабль был направлен на ремонт и модернизацию в 33-й судоремонтный завод в городе Балтийск.

Десантный корабль "Оленегорский горняк" Фото: Википедия

В начале февраля 2022 года СМИ сообщали, что большие десантные корабли с других российских флотов вошли в Черное море для участия в "учениях" и с тех пор не покидали акваторию. Так, в состав отряда кораблей Северного флота входят следующие суда: БДК "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец". Балтийский флот представлен кораблями БДК "Королев", "Минск" и "Калининград"

Напомним, утром 4 августа стало известно об атаке морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске.