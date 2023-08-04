Москва рискует: в британском Минобороны оценили характер атак по портам возле Румынии

Россия для нанесения ударов по целям вблизи румынской границы применяет не ракеты,а беспилотники, потому что считает их достаточно точными, чтобы избежать эскалации.

За последние две недели Россия активизировала атаки по портовой инфраструктуре Украины, в том числе нанося удары по портам на реке Дуная в 200 метров от границы с Румынией. Таким образом Москва ставит цель вынудить международное судоходство прекратить торговлю через эти порты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Великобритании от 4 августа.

Британская разведка обращает внимание на то, что россияне для ударов по портовой инфраструктуре вблизи румынской границы применяют иранские дроны-камикадзе (OWA). Это может говорить о том, что в Кремле изменили позицию касаемо рисков, связанных с подобными атаками.

"Беспилотники OWA наносили удары по целям, находящимся на расстоянии 200 м от границы с Румынией. Это говорит о том, что Россия изменила свою позицию в отношении риска при нанесении ударов вблизи территории НАТО", — говорится в публикации.

В Минобороны отмечают, что характер ударов по портам на Дунае свидетельствует о том, что Россия считает атаки именно беспилотниками обоснованными, поскольку они достаточно точные и имеют гораздо более скромные боеголовки, чем крылатые ракеты. А это в свою очередь снижает риски эскалации на границе с НАТО, чем если бы удары наносились ракетами.

Ранее сообщалось, что один из российских беспилотников, которые атаковали Измаил в Одесской области, упал на территории Румынии. Позже президент румынского Свободного союза мореплавателей Адриан Михалчиою в связи с этим заявил, что существуют риски нападения на суда, которые находятся в припортовой зоне на Дунае.