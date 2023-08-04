"Выставляют себя жертвой": в ВСУ прокомментировали атаку на десантный корабль РФ (видео)

Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, нельзя забывать о том, что Россия ведет гибридную войну против Украины. Заявления российской стороны вызывают большие сомнения.

Информация, поданная россиянами об атаке российского десантного корабля "Оленегорский горняк" надводными дронами — провокация для того, чтобы выставить Украины в невыгодном свете. Об этом 4 августа сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

"Нужно понимать, что вся ситуация, которая была подана, визуализирована, скажем так, она укладывается в те рамки провокаций на море, которые были обещаны российской стороной для обвинения Украины как страны, которая не может обеспечивать морскую безопасность и не благонадежна касательно порядка ведения навигации в Черном море", — подчеркнула Гуменюк.

Спикер командования также напомнила, что в подобных ситуация Россия всегда выставляет себя в качестве жертвы, хотя при этом является агрессором.

"Помним о том, что война у нас гибридная и информационные поводы могут создаваться Россией очень часто с использованием собственной роли как жертвы", — подытожила Гуменюк.

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Атака морских дронов на десантных корабль ВС РФ "Оленегорский горняк"

4 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ якобы атаковали бухту Новороссийска с применением двух надводных дронов. В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что атаку успешно отбили силами морского флота.

Однако позже российские провоенные блогеры стали публиковать видео, на котором было видно, как буксируют накренившийся корабль "Оленегорский горняк". По данным российских блогеров, дрон повредил десантный корабль, что привело к затоплению одного из отсеков судна.

Позже украинские журналисты со ссылкой на свои источники сообщили, что атака на десантный корабль "Оленегорский горняк" — это межведомственная операция СБУ и ВСУ. По данным СМИ, дрон был начинен 450 килограммами тротила.