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Военный Фокус Российско-украинская война Атака морских дронов на Новороссийск

"Выставляют себя жертвой": в ВСУ прокомментировали атаку на десантный корабль РФ (видео)

Владимир Пенов
Фото: Скриншот | Подбитый десантный корабль "Оленегорский горняк"

Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, нельзя забывать о том, что Россия ведет гибридную войну против Украины. Заявления российской стороны вызывают большие сомнения.

Информация, поданная россиянами об атаке российского десантного корабля "Оленегорский горняк" надводными дронами — провокация для того, чтобы выставить Украины в невыгодном свете. Об этом 4 августа сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

"Нужно понимать, что вся ситуация, которая была подана, визуализирована, скажем так, она укладывается в те рамки провокаций на море, которые были обещаны российской стороной для обвинения Украины как страны, которая не может обеспечивать морскую безопасность и не благонадежна касательно порядка ведения навигации в Черном море", — подчеркнула Гуменюк.

Спикер командования также напомнила, что в подобных ситуация Россия всегда выставляет себя в качестве жертвы, хотя при этом является агрессором.

"Помним о том, что война у нас гибридная и информационные поводы могут создаваться Россией очень часто с использованием собственной роли как жертвы", — подытожила Гуменюк.

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Атака морских дронов на десантных корабль ВС РФ "Оленегорский горняк"

4 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ якобы атаковали бухту Новороссийска с применением двух надводных дронов. В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что атаку успешно отбили силами морского флота.

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Однако позже российские провоенные блогеры стали публиковать видео, на котором было видно, как буксируют накренившийся корабль "Оленегорский горняк". По данным российских блогеров, дрон повредил десантный корабль, что привело к затоплению одного из отсеков судна.

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Позже украинские журналисты со ссылкой на свои источники сообщили, что атака на десантный корабль "Оленегорский горняк" — это межведомственная операция СБУ и ВСУ. По данным СМИ, дрон был начинен 450 килограммами тротила.