Испытание для оккупантов: Украина может выбрать войну на истощение, — The Economist

По словам журналистов, когда Украина отправит на штурм свои основные резервы, все будет зависеть от того, смогут ли оккупанты организованно отойти.

Контрнаступление ВСУ продолжается. Украинские войска движутся медленно. Но такие темпы могут быть организованны намеренно командованием. Об этом пишет издание The Economist.

Как рассказал начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин, ВСУ наносят удары по логистике россиян, а также проверяют российскую оборону в разных местах.

Издание пишет, что в июне украинское командование обнаружило, что большие бронетанковые соединения являются хорошей мишенью для беспилотников ВС РФ, а потому было решено наступать малыми группами.

"Ограниченный успех, которым сейчас пользуются украинцы, в основном является результатом действий подразделений уровня взвода и роты. Они используют для укрытия опушки деревьев и небольшие населенные пункты", — сказано в материале.

Журналисты отметили, когда Украина отправит на штурм свои основные резервы, все будет зависеть от того, смогут ли оккупанты организованно отойти. Может быть так, что ВС РФ, истощенные месяцами боев, "треснут". Российские силы уже сталкиваются с низким моральным духом, нехваткой боеприпасов, а также плохими решениями командиров. Главный удар ВСУ станет настоящим испытанием для ВС РФ.

Как рассказал военный стратег Лоуренс Фридман, Силы обороны Украины воюют не так, как армия США и союзники. В своих войнах американцы смогли принести на поле боя подавляющую огневую мощь и господство в воздухе, чего у украинских сил нет. ВСУ не могут позволить себе "новую версию блицкрига", к которой, возможно, привыкли многие на Западе, глядя на действия американцев в войне в Персидском заливе.

Напомним, что в ГУР оценили ход развития контрнаступления ВСУ. По данным разведки, для ускорения наступления на врага украинским бойцам необходимо больше боеприпасов, средств ПВО, дальнобойного оружия, а также техники для разминирования территорий.

Также сообщалось, что в Пентагоне заявили, что ВСУ предстоит "тяжеля битва". Спикер Пентагона Патрик Райдер отметил, что борьба, которую ведет Украина, не является легкой. Он также выразил уверенность в том, что у украинцев есть значительный боевой потенциал, который они могут использовать в любое время и в любом месте.