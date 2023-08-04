Почти половина американцев выступили за увеличение помощи Украине, — опрос CNN (инфографика)

53% американцев поддерживают тренировки украинских военных. Еще 43% одобрительно оценивают предоставление оружия, а 17% поддерживают участие американских сил в защите Украины.

Около 45% американских граждан считают, что Конгресс США должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины, а 55% выступили против этого. Об этом свидетельствуют данные опроса CNN, проведенного совместно с SSRS.

По мнению 51% респондентов, США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, тогда как 48% говорят, что они должны сделать больше. Опрос, проведенный в первые дни российского вторжения в конце февраля 2022 года, показал, что 62% считали, что США должны были сделать больше.

В сообщении говорится о том, что как будто усилились межпартийные разногласия. Большинство демократов и республиканцев якобы сейчас на противоположных сторонах вопросов о роли США в Украине.

Среди тех, кто поддерживает увеличение помощи, 63% выступают за предоставление поддержки помощи в сборе разведданных, в военной подготовке 53%. Еще 43% одобрительно оценивают предоставление оружия, а 17% поддерживают участие американских сил в защите Украины.

Большинство американцев выражают обеспокоенность тем, что война России в Украине будет угрожать национальной безопасности США (56%). В феврале 2022 года эта цифра значительно выше. Тогда 72% были обеспокоены угрозами безопасности США.

Фото: SSRS

Больше беспокойства среди партийцев в новом опросе заключается в том, что война будет продолжаться без развязки в течение длительного времени. Почти 8 из 10 обеспокоены этим, в том числе 82% демократов, 75% независимых и 73% республиканцев. Почти две трети в целом обеспокоены тем, что война в Украине приведет к усилению угроз демократии в других государствах (65%) или приведет к нападениям России в других странах (64%), и примерно 6 из 10 обеспокоены тем, что это может привести к более широкой войне в других странах Европы (59%).

Напомним, 28 июля опрос Всеукраинской общественной организации "ОПОРА" показал, что украинцы уверены в победе и не готовы идти на компромиссы с Москвой. В целом украинцы демонстрируют высокую веру в победу: 77% полностью уверены в ней, 16% — скорее верят в поражение РФ.