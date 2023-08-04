"Вопрос времени": в ГУР рассказали, сколько денег у РФ осталось для финансирования войны

По словам Андрея Юсова, Россия имеет ограниченный бюджет на финансирование атак на территорию Украины — $150 миллиардов долларов.

В резервных фондах Российской Федерации, из которых происходит финансирование вооруженного конфликта на территории Украины, имеется сумма, превышающая $150 миллиардов долларов. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии изданию "Укринформ".

"Собственно, именно из этих запасов Россия финансирует войну: удерживает армию, производит и закупает оружие", — сказал Юсов.

По его словам, ресурсы России не безграничны, война – это очень дорого, поэтому процесс системного кризиса в РФ необратим. И это только вопрос времени.

К началу текущего года Российская Федерация демонстрировала рост экспорта нефти, достигнув уровня в 8,3 миллиона баррелей нефти в сутки. Это является самым высоким показателем с апреля 2020 года, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА). Экспорт нефти является одним из важнейших источников дохода для России.

Наибольшим покупателем российской сырой нефти был Китай, приобретающий 43% от общего объема российского экспорта. На втором месте расположилась Индия, которая приобрела 36% от общего объема. За ними следовали страны Европейского союза, с долей в 8%, и Турция с долей в 3%.

Однако после установления в декабре прошлого года верхнего предела цен для закупок российской нефти доходы от нефтегазовой отрасли, по данным министерства финансов РФ, за 4 месяца этого года сократились на 52% по сравнению с январем — апрелем 2022 года.

Напомним также, что по информации журнала Spiegel, Индия и Турция помогают России экспортировать нефть. Морские порты в Индии каждый месяц принимают порядка 70 танкеров с нефтью из РФ.

7 июля сообщалось, что в ЕС оценили, как санкции влияют на экономику РФ. Представители Европейской комиссии считают, что ограничения серьезно подорвали промышленный и технологический потенциал России.