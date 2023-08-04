"Помогает рельеф": на Горловском направлении ВСУ разгромили позицию ВС РФ FPV-дронами (видео)

Бойцы 24-й ОМБР уничтожили живую силу врага, который закрепился на высотах. По словам командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, российские солдаты не смогли скрыться от украинских пилотов.

Украинские военные успешно применяют ударные дроны для уничтожения российских позиций на Горловском направлении. Об этом 4 августа сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский и опубликовал соответствующее видео.

"Характерный рельеф и контроль над господствующими высотами значительно влияют на ситуацию на поле боя", — сказал Сырский. "Не дать врагу получить преимущество на этом участке — задача воинов Королевской бригады, которые уверенно ее выполняют".

Как отметил генерал, военные из стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады, имени короля Даниила, используют передовые FPV-дроны для точных ударов по противнику, как бы хорошо он не прятался.

"На этих кадрах мы видим результат такой работы. Расплата найдет каждого!" — резюмировал Сырский.

На кадрах, предоставленных украинским военным, видно, как ударные дроны уничтожают российских оккупантов, однако из этических соображений Фокус вырезал ту часть видео, где показана смерть российских солдат.

Напомним, по состоянию на июль 2023 года, по данным аналитиков DeepState, соотношение количества зафиксированных применений FPV-дронов составляет 58,25% у ВСУ против 41,75% у ВС РФ.

26 июля сообщалось, что аэроразведчик 108-й отдельной бригады территориальной обороны поразил вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" с помощью FPV-дрона.