В результате атаки РФ повреждены 5 иностранных кораблей, — спикер УДА (видео)

Из-за ударов есть повреждения Одесского порта и серьезные разрушения в Измаиле, но в ближайшее время, по мнению Сергея Братчука, их удастся ликвидировать.

Сейчас 26 объектов портовой инфраструктуры Украины частично или полностью повреждены, а также есть разрушение иностранных кораблей. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Он отметил, что это касается тех объектов, которые использовались во время работы "зерновой сделки". Есть повреждения в Одесскому порту и серьезные разрушения в Измаиле.

"Есть разрушения 5 судов, кстати, не украинских", — пояснил Братчук.

Некоторые объекты уже начали восстанавливать специалисты, но подробности он огласить отказался. Братчук надеется, что это произойдет уже в ближайшее время.

Представитель УДА также отметил успешную работу бойцов Воздушных сил Украины, которые ликвидируют вражеские цели. Именно благодаря украинским защитникам удается сохранить как военную инфраструктуру, так и гражданскую.

Что известно об атаке на Одессу

В ночь на среду, 2 августа, российские войска атаковали Одесскую область с помощью ударных дронов. Враг направил БПЛА на портовую инфраструктуру на юге региона, в результате чего возникли пожары.

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. Последствия ударов ликвидировали специалисты экстренных служб.

Напомним, президент Румынии 2 августа осудил российские удары вблизи его страны. По словам Клауса Йоханниса, российские оккупанты совершают военное преступление во время атак на порты Одессы и подрывают способность Украины передавать свои продовольственные товары другим государствам.