"Неприемлемо": президент Румынии осудил российские удары вблизи его страны

По словам Клауса Иоганниса, российские оккупанты совершают военное преступление при атаках на порты Одессы.

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Президент Румынии Клаус Иоганнис осудил российские удары по инфраструктуре на юге Украины и назвал такие действия военным преступлением. Об этом он написал в Twitter.

"Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, вблизи Румынии, неприемлемы. Это военные преступления, и они еще больше влияют на способность Украины передавать свои продовольственные товары нуждающимся в мире", — отметил Иоганнис.

Что известно про атаку на Одессу

В ночь на среду, 2 августа, Вооруженные силы Росси атаковали Одесскую область с применением ударных дронов иранского производства Shahed.

Сообщается, что враг направил БПЛА на портовую инфраструктуру на юге региона, в результате чего возникли пожары.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", — сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер..

Отметим, что в ночь на 2 августа в Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеские дроны двигались в сторону Измаила, где находится морской торговый порт. Позже также сообщалось, что БПЛА заходили со стороны устья Дуная.

Стоит отметить, что 1 августа сообщалось о движении иностранных судов в ту сторону. По данным OSINT-аналитика Маркуса Джонса, израильское судно Ams1 проигнорировало российскую "блокаду" Черного моря и вошло в украинское устье Дуная. Вслед за ним следовали гражданские суда Sahin 2 под флагом Греции и Yilmaz Kaptan под флагами Турции и Грузии.

Напомним, в ночь на 2 августа ВС РФ также запустили дроны-камикадзе по столице Украины и Киевской области. По сообщению городских властей, по целям работала ПВО. В результате падения обломков возникли пожары.