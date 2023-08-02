"Неприйнятно": президент Румунії засудив російські удари поблизу його країни

За словами Клауса Йоганніса, російські окупанти скоюють військовий злочин під час атак на порти Одеси.

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Президент Румунії Клаус Іоганніс засудив російські удари по інфраструктурі на півдні України і назвав такі дії військовим злочином. Про це він написав у Twitter.

"Тривалі атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, поблизу Румунії, є неприйнятними. Це воєнні злочини, і вони ще більше впливають на здатність України передавати свої продовольчі товари нужденним у світі", — зазначив Йоганніс.

Що відомо про атаку на Одесу

У ніч на середу, 2 серпня, Збройні сили Росії атакували Одеську область із застосуванням ударних дронів іранського виробництва Shahed.

Повідомляється, що ворог спрямував БПЛА на портову інфраструктуру на півдні регіону, внаслідок чого виникли пожежі.

"Унаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють усі відповідні служби", — повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зазначимо, що в ніч на 2 серпня в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожі дрони рухалися в бік Ізмаїла, де розташований морський торговельний порт. Пізніше також повідомлялося, що БПЛА заходили з боку гирла Дунаю.

Варто зазначити, що 1 серпня повідомлялося про рух іноземних суден у той бік. За даними OSINT-аналітика Маркуса Джонса, ізраїльське судно Ams1 проігнорувало російську "блокаду" Чорного моря і увійшло в українське гирло Дунаю. Слідом за ним слідували цивільні судна Sahin 2 під прапором Греції та Yilmaz Kaptan під прапорами Туреччини і Грузії.

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня ЗС РФ також запустили дрони-камікадзе по столиці України та Київській області. За повідомленням міської влади, по цілях працювала ППО. Унаслідок падіння уламків виникли пожежі.