Россия попытается затянуть войну до следующих выборов в США, — CNN

По данным издания, Владимир Путин возлагает надежды на то, что Джо Байден потерпит поражение в следующей президентской гонке, что приведет к сокращению Соединенными Штатами поддержки Украины и улучшению переговорной позиции России.

Известные политические деятели из США и стран Европы выражают тревогу по поводу предполагаемого влияния российского лидера Владимира Путина на президентские выборы в США, запланированные на 2024 год, в контексте его военных действий в Украине. Об этом сообщает издание CNN.

Их точка зрения заключается в том, что Путин возлагает надежды на то, что Джо Байден потерпит поражение в следующей президентской гонке, что приведет к сокращению Соединенными Штатами поддержки Украины и улучшению переговорной позиции России.

Один из американских чиновников заявил, что у них "нет сомнений" в том, что Путин "пытается продержаться" до выборов 2024 года.

Другой источник, знакомый с разведданными, сказал: "Путин знает, что Трамп ему поможет. Как и украинцы, и наши европейские партнеры. И хотя мы не видели ничего прямого на этот счет, я считаю, что все так думают".

Один из европейских дипломатов заявил изданию, что, по их мнению, попытка России дотянуть войну в Украине до выборов в США "является именно планом Путина".

У США пока нет четких данных о том, что думает Путин, и намеренно ли он затягивает войну в надежде на победу Дональда Трампа или республиканцев на президентских выборах.

Однако выборы в следующем году остаются ключевым фактором, который, по мнению ведущих западных специалистов в области национальной безопасности, разведки и дипломатии, повлияет на решения Путина в Украине, что еще больше снижает вероятность того, что война будет разрешена до конца следующего года.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников связал вступление в НАТО и победу в войне с РФ к юбилейному году существования Североатлантического альянса. Юбилей будут отмечать в 2024 году — именно тогда состоятся эти выдающиеся события.