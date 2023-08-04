Осенью и зимой украинцам стоит ждать больше атаки дронов, чем ракет, — Воздушные силы ВСУ

ВСУ пытаются сбивать "Шахеды" с помощью украинского оружия, которое дешевле и доступнее. Иногда процент составляет 100%.

Российские оккупанты уже не имеют такого большого запаса ракет, который имели осенью прошлого года и зимой этого года, поэтому скорее всего будут больше терроризировать украинцев дронами. Об этом в эфире телемарафона 4 августа сказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

По его мнению, Россия может возобновить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, однако в основном для этого будет использовать БпЛА.

"Когда они начали с сентября (2022 года — ред.) бить, то у них был большой запас дальнобойных и высокоточных ракет. У них был стратегический запас. Они этот запас использовали осенью и зимой прошлого года. Поэтому, пожалуй, стоит больше ждать атаки дронов, чем ракет. Потому что такого запаса ракет, который был в прошлом году, у них нет", — сказал Юрий Игнат.

Он добавил, что у России нет ограничения по запуску максимального количества "шахедов" одновременно, но и украинская ПВО научилась расправляться с вражескими беспилотниками, иногда сбивая 100% из них. Юрий Игнат отметил, что подразделения Сил обороны пытаются сбивать дроны из украинского оружия, которое является более дешевым и доступным, но лучше вражеским дронам противостоят ЗРК.

Напомним, что 1 августа представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВС РФ трудно перехватить дальнобойные ракеты Storm Shadow, поскольку они летят довольно низко. О том он считает, что нельзя исключать варианта, что российская ПВО сбивает Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что в новом осенне-зимнем периоде возможны многочасовые отключения света из-за высокой вероятности ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры.