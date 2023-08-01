"Нам очень нравится": в ВСУ рассказали, может ли РФ сбивать ракеты Storm Shadow

ВС РФ, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, имеют ракеты такого же класса, как и Storm Shadow, — Х-101, поэтому нельзя исключать, что российская ПВО перехватывает подобные снаряды.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россиянам трудно перехватить дальнобойные ракеты Storm Shadow, поскольку они летят довольно низко. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"И Storm Shadow, и SCALP, и тот же в перспективе, надеюсь, Taurus — это ракеты, которые летят довольно таки низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно трудно", — сказал Юрий Игнат.

Однако Storm Shadow является крылатой ракетой. Враг атакует Украину ракетами, которые такие же по классу — Х-101. В частности, они имеют схожую скорость и параметры полета, поэтому Игнат считает, что нельзя исключать варианта, что российская противовоздушная оборона сбивает Storm Shadow.

"Но ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится, поэтому нам нужно больше такого вооружения и принятия решений от наших немецких партнеров было бы очень на время", — пояснил он.

Storm Shadow — это малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км на малой высоте. Это ракета типа "выстрелил и забыл", запрограммированная перед запуском. После запуска ракету нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение.

Напомним, 29 июля украинские бойцы ударили по Чонгарскому мосту, который связывает материковую территорию Украины с оккупированным Крымским полуостровом. Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что мост атаковали 12 британских ракет Storm Shadow, и якобы все были сбиты ПВО. Тогда как полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан подсчитал, что для серьезного вывода переправы из строя нужно всего 5-7 британских ракет Storm Shadow.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о преимуществах Storm Shadow. В частности, подобные ракеты стоят на вооружении ряда европейских стран, в частности Италии и Франции. По его словам, британское оружие можно также сравнить с российскими крылатыми ракетами Х-101.