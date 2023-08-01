"Нам дуже подобається": у ЗСУ розповіли, чи може РФ збивати ракети Storm Shadow

ЗС РФ, зі слів спікера Повітряних сил Юрія Ігната, мають ракети такого ж класу, як і Storm Shadow, — Х-101, тому не можна виключати, що російська ППО перехоплює подібні снаряди.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіянам важко перехопити далекобійні ракети Storm Shadow, оскільки вони летять доволі низько. Про це він повідомив під час телемарафону.

"І Storm Shadow, і SCALP, і той же в перспективі, сподіваюсь, Taurus — це ракети, які летять доволі таки низько. Перехопити їх звичайними засобами ППО надзвичайно важко", — сказав Юрій Ігнат.

Проте Storm Shadow є крилатою ракетою. Ворог атакує Україні ракетами, які є такі ж по класу — Х-101. Зокрема, вони мають схожу швидкість та параметри польоту, тому Ігнат вважає, що не можна виключати варіанту, що російська протиповітряна оборона збиває Storm Shadow.

"Але ракети вже показали, що вони долітають. І долітають дуже гарно, що нам дуже подобається, тому нам потрібно більше такого озброєння і прийняття рішень від наших німецьких партнерів було б дуже на час", — пояснив він.

Storm Shadow — це малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування. Дальність польоту ракети становить приблизно 560 км на малій висоті. Це ракета типу "вистрілив та забув", запрограмована перед запуском. Після запуску ракету не можна контролювати чи дати команду на самознищення.

Нагадаємо, 29 липня українські бійці вдарили по Чонгарському мосту, який зв'язує материкову територію України з окупованим Кримським півостровом. Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що міст атакували 12 британських ракет Storm Shadow, і нібито всі були збиті ППО. Тоді як полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан підрахував, що для серйозного виведення переправи з ладу потрібно всього 5-7 британських ракет Storm Shadow.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про переваги Storm Shadow. Зокрема, подібні ракети стоять на озброєнні низки європейських країн, зокрема Італії та Франції. З його слів, британську зброю можна також порівняти з російськими крилатими ракетами Х-101.