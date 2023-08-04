В среднем Силы обороны уничтожают 75% выпущенных Россией дронов, — Игнат (видео)

Во время воздушной атаки к процессу обезвреживания российских дронов приобщаются все Силы обороны. Для этого используют мобильные огневые группы, стрелковое оружие, зенитные орудия и т.д.

Силы обороны Украины могут попасть в 100% вражеских дронов, а иногда могут сбить только половину из них. Это зависит от региона, который атакует Россия. Об этом в эфире телемарафона 4 августа сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Процент — по разному: бывает 100%, бывает меньше 50% к сожалению, потому что разные регионы атакуют. Примерно имеем 75%, если в общем считать. Только за период атак нашей критической инфраструктуры осенью-зимой были сбиты около 750 дронов-камикадзе и такое же количество крылатых ракет", — отметил Игнат.

По его словам, во время воздушной атака к ликвидации дронов приобщаются все Силы обороны, поскольку сбивать ударные БпЛА более рационально дешевыми и доступными средствами. Для этого используют мобильные огневые группы, стрелковое оружие, зенитные орудия и тому подобное.

Юрий Игнат также опроверг манипулятивные заявления, которые распространяют пропагандисты, о якобы большей защищенности Киева ПВО и незащищенности других регионов.

"Туда, где больше бьют, там будет больше средств ПВО — это логично", — сказал представитель Воздушных сил.

Он отметил, что Украине сейчас не хватает ЗРК, поэтому приходится увеличивать количество мобильных огневых групп, чтобы закрывать "слибше" места, где меньше ПВО.

Напомним, что 4 августа Юрий Игнат также сообщил, что ВС РФ уже не имеют такого большого запаса ракет, который имели осенью и зимой, поэтому скорее всего будут больше терроризировать украинцев дронами.

Ранее сообщалось, что россиянам трудно перехватить ракеты Storm Shadow, поскольку они летят довольно низко, но нельзя исключать варианта, что российская ПВО сбивает Storm Shadow.