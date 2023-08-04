Для войны в Украине: Россия склоняет КНДР увеличить продажу вооружения, — AP

Журналисты утверждают, что американская разведка установила, что министр обороны России Сергей Шойгу, во время визита в Северную Корею говорил об увеличении продажи Москве вооружений для войны в Украине.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что министр обороны РФ сделал это предложение во время своего визита в КНДР на мероприятии по случаю 70-й годовщины перемирия в Корейской войне. Президент России Владимир Путин отправил Шойгу возглавить российскую делегацию на торжествах. Об этом сообщает издание Associated Press.

В Белом доме считают, что предложение Шойгу усилить сотрудничество с Северной Кореей подчеркнуло, что Кремль стал зависеть от этой страны, а также от Ирана, в получении оружия, необходимого для ведения войны против Украины, несмотря на то, что Северная Корея и Иран в значительной степени изолированы на международной арене из-за своих ядерных программ и нарушения прав человека.

"Это еще один пример того, в каком отчаянии оказался господин Путин, поскольку его военная машина страдает от санкций и экспортного контроля. Он использует огромные запасы оружия, чтобы попытаться покорить Украину, и он обращается к таким странам, как Северная Корея, Иран и, безусловно, пытается достучаться до Китая, чтобы получить поддержку для своей военной машины", — подчеркнул Кирби.

Предварительное сотрудничество России с Северной Кореей

Журналисты издания напомнили, что в марте Белый дом заявил, что собрал разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Россия стремится заключить с Северной Кореей соглашение "продовольствие в обмен на оружие", в рамках которого Москва обеспечит Северную Корею необходимым продовольствием и другими товарами в обмен на оружие из КНДР.

В конце прошлого 2022 года Белый дом заявил, что установил, что российская ЧВК "Вагнер" приняла партию оружия из Северной Кореи, чтобы помочь усилить свои силы, воюющие в Украине.

Отмечается, что и Северная Корея, и Россия ранее отрицали обвинения США о поставках оружия. Северная Корея, однако, стала на сторону России в войне в Украине, настаивая на том, что "гегемонистская политика" Запада во главе с США заставила Москву прибегнуть к военным действиям для защиты своих интересов безопасности.

"Администрация Байдена заявляет, что зависимость Кремля от Северной Кореи и Ирана свидетельствует об отчаянности России", — отметили журналисты издания.

Напомним, что 27 июля во время проведения военного парада в честь 70-летия окончания Корейской войны публике показали два больших дрона — Morning Star-4 и Morning Star-9, которые по внешнему виду ничем не отличаются от американских легендарных RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper

Ранее Фокус писал, на параде 27 июля в Северной Корее присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу. Ему показали северокорейский танк M2020, который является смесью российской Арматы и американского Абрамса.