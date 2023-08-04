"Это историческая победа": Кулеба оценил участие Китая в форуме относительно "формулы мира"

По мнению Дмитрия Кулебы, Россия не ожидала участия Китая во встрече, которая состоится в Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Китая отправить в Саудовскую Аравию для участия в форуме по "формуле мира" своего спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя настоящим прорывом. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Левый берег".

Кулеба отметил, что по содержанию революции не будет, поскольку китайский представитель выскажет свою позицию. По мнению Кулебы, Россия не ожидала участия Китая в этой встрече.

"Это историческая победа", — рассказал дипломат.

По его словам, этого удалось достичь благодаря поддержке руководства Саудовской Аравии. Весомое значение сыграли хорошие отношения президента Владимира Зеленского с наследным принцем Салманом.

"Мы решили вопрос с саудитами, а они уже помогли с участием китайцев: у них хорошие отношения с КНР", — добавил Кулеба.

"Формула мира": обсуждение в Саудовской Аравии

Украина, как отметил 2 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак, намерена добиться восстановления мирового порядка, международного права и справедливого мира. Он пояснил, что есть определенные этапы:

Сначала состоятся встречи с послами, которые аккредитованы в Украине. Соответствующие мероприятия будут посвящены детальному рассмотрению каждого из 10 пунктов "формулы мира" Зеленского;

далее пройдут встречами советников по национальной безопасности и политическими советниками, чтобы найти оптимальные формулировки и механизмы имплементации мирного плана;

на завершающем этапе состоится организация учредительного Глобального саммита мира с главами стран.

Напомним, в мае на саммите Совета Европы поддержали "формулу мира" Владимира Зеленского. В документе говорится о полной поддержке украинцев и принципов справедливого и прочного мира.