"Ударили с дистанции 400 миль": "Оленегорский горняк" нет смысла восстанавливать, — эксперт

Как рассказал капитан запаса ВМС Украины, десантный корабль, скорее всего, посадят на мель и спишут с Военно-морского флота РФ.

Десантный корабль "Оленегорский горняк" получил слишком сильные повреждения, а потому не подлежит восстановлению. Об этом "Радио НВ" капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004—2020 годах Андрей Рыженко.

По его словам, "Оленегорский горняк" был нужной единицей Военно-морского флота РФ, так как его перебросили с севера.

"Хочу напомнить: до начала войны, где-то в начале февраля [2022 года, — ред.], шесть кораблей, в том числе и этот Горняк, зашли в Севастополь, находились там, были загружены полностью десантом и готовились к высадке", — сказал он.

Рыженко отметил, что "Оленегорский горняк" предназначен для высадки до роты морской пехоты с техникой, примерно 12 единиц. Этому кораблю уже 47 лет. Те повреждения, которые он получил в результате удара по Новороссийску, слишком сильные, а потому его восстанавливать нет смысла.

"Я думаю, скорее всего, если он дойдет до какого-то причала, как-то его посадят на мель, то его просто спишут с военно-морского флота", — сказал эксперт.

Также Рыженко отметил, что корабли схожие по классу с "Оленегорским горняком" оккупанты использовали во время осады Мариуполя.

"У них в носовой части есть система вроде Град М-21. Они бомбили все, что можно", — сказал он.

Андрей Рыженко об ударе по Новороссийску

Напомним, что Фокус собрал самую важную информацию о десантном корабле "Оленегорский горняк". Он был заложен и построен на судоверфи "Stocznia Polnocna" в Гданьске в период с 1974 по 1976 годы. Корабли такого класса предназначены для переброски и высадке морского десанта, тяжелой бронетехники и танков на побережье.

Что известно про затопление "Оленегорского горняка"

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил повреждения в результате атаки 4 августа морскими дронами в акватории Новороссийского порта, затонул в доке.

Как сообщал российский провоенный блогер Владислав Поздняков, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения. В результате удара надводного дрона затопило один из отсеков судна.

Затем стало известно, но россияне смогли дотащить корабль до порта. Так, появились первые спутниковые фото военно-морской базы РФ в Новороссийске после ночной атаки.