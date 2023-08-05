Вывозил мужчин из Украины за $10 тыс: ГБР задержало киевского военкома-взяточника (видео)

Начальник одного из столичных ТЦК участвовал в масштабной коррупционной схеме переправки призывников за границу. Теперь ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Сотрудники Госбюро расследований задержали начальника Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Военком оказался сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, которого разоблачили на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста 3 августа этого года.

Военкомы разработали схемы оформления пакетов фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе. Свои услуги они оценили в 10 тысяч долларов.

ГБР сообщила задержанным о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 9 лет.

Начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. В настоящее время к нему применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога почти в два миллиона гривен.

"Подано ходатайство по избранию меры пресечения в отношении начальника киевского районного ТЦК и СП. Продолжается досудебное следствие", — заключили правоохранители.

Напомним, что 4 августа сотрудники ГБР задержали бывшего главу Запорожского ТЦК и СП по подозрению в незаконном обогащении. Мужчина устраивал на работу представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного рассмотрения уголовных дел.

Фокус ранее писал, что изменения в руководстве областных или районных ТЦК не изменят ход мобилизационной кампании. Военкомов проверяет военная служба правопорядка при Минобороны.