Возле Севастополя движется надводный беспилотник: местные "власти" забили тревогу

Сообщается, что морской дрон продолжает движение, но в то же время ситуация якобы находится "полностью под контролем" российского флота.

В субботу, 5 августа, в Черном море недалеко от Севастополя был обнаружен надводный беспилотник. Как сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, аппарат продолжает движение, поэтому принимаются все меры по его уничтожению.

"В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", — написал чиновник в Telegram.

По его словам, в этой связи было приостановлено движение парусных лодок на пляжи Балаклавы и в обратном направлении. При этом Развожаев отметил, что эвакуироваться с пляжей не нужно, так как ситуация якобы "находится полностью под контролем флота".

"Ориентировочно после 13.00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнет осуществлять свою работу", — сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Черном море последние дни участились случаи появления надводных дронов. По этому поводу высказался глава СБУ Василий Малюк. По его словам, такая ситуация вполне логична, поскольку Украина действительно проводит спецоперации в своих территориальных водах, которые являются вполне законными.