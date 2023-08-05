В Украине впервые утвердили военную полевую форму для женщин (фото)

Кроме полевой формы для женщин-военнослужащих будут разработаны бронежилеты, учитывающие антропометрические данные, заявил глава Минобороны Алексей Резников.

Впервые в истории независимой Украины была утверждена полевая форма для женщин-военнослужащих. Летняя форма уже официально поставлена на обеспечение, сообщила 3 августа пресс-служба Минобороны Украины.

Работа над внедрением женской полевой формы началась по поручению министра обороны еще в 2022 году. В проекте Arm Women Now принимали участие представители общественной инициативы Forma Two при участии уполномоченного президента Украины.

Глава оборонного ведомства Алексей Резников отметил, что форма была утверждена по результатам опытных испытаний летнего костюма для военнослужащих.

"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. Поэтому в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставки в войска", — сообщил Резников.

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Министр подчеркнул, что кроме полевой формы идет разработка женских бронежилетов, которые после соответствующих испытаний также будут утверждены.

"В конце концов, наши защитницы смогут получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии со своими антропометрическими данными" — добавил Резников.

Кроме того министр обороны привел примеры мировой практики в создании женской военной формы. По его словам, в США только в 2011 году разработали именно женскую одежду для военнослужащих, хотя женщинам было разрешено служить еще с 1948 года. Также и в армии Израиля, где женщины более 50 лет проходят воинскую службу, специальную форму выдают не во всех подразделениях.

Ранее мы писали о том, что депутат Киевсовета Ирина Никорак планирует запустить производство военной формы для женщин. Инициатива вполне логична, так как в ВСУ служат более 50 000 женщин, которые получают мужскую форму, не учитывающую анатомию женского тела.