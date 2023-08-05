В США запустили массовое производство новых машин AMPV для замены БТР М113

M113 — это бронетранспортер 1960-х годов, история которого в американской армии подходит к концу.

Армия США одобрила серийное производство бронированных многоцелевых машин AMPV для замены БТР М113. Об этом сообщает Defense News.

В компании BAE Systems подтвердили, что армия США дала добро на производство машин AMPV, ожидается подписание контракта на серийное производство. В марте 2023 года BAE Systems передали армейцам первую партию машин AMPV в боевую группу 1-й бронетанковой бригады, 3-й пехотной дивизии в штате Джорджия.

Таким образом в США завершается история бронетранспортеров М113, которые используются в армии с 1960-х годов. Низкосерийное производство, как заявляют производители, соответствуют всем необходимым спецификациям. Сейчас BAE производят новые машины по двум контрактам общей стоимостью на 365 млн долларов.

В 2023 году США планировали приобрести 131 машину AMPV, но Пентагон уменьшил бюджетный запрос до 91 машины. Также после поставки М113 Украине в количестве около 400 машин, США закупят еще 154 AMPV. В следующем году приобретенных машин будет 197 единиц.

Стоит отметить, что AMPV является новым типом бронированных многозадачных машин. Она является частью большей программы армии США Next Generation Combat Vehicle. Броневик может изготавливаться в нескольких вариантах, включая медицинскую, минометную или командно-штабную.

Напомним, 15 марта первые машины AMPV начали поступать на вооружение армии США.

В октябре 2022 года AMPV испытали в суровых климатических условиях Аляски.