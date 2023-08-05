Ползали в грязи под дулом автомата: в РФ спецназовцы провели военный тренинг для детей (фото)

Бывшие военные учили детей обращаться с оружием, а также тактической и строевой подготовке. Отдельное внимание они уделили "откровенному" разговору о происходящем в мире.

Ветеран российского спецподразделения "Альфа" Андрей Лебедев устроил в Сочи военно-патриотический тренинг. Дети возрастом от 6 лет должны ползать в грязи под дулом автомата, сообщили российские СМИ.

"Наставники делятся реальным опытом спецподразделений, проводят для ребят подготовку по основам обращения с оружием, тактической, строевой подготовки и прочее. С участниками обсуждают темы патриотического направления, подвиги и героизм солдат Великой Отечественной войны и нынешних героев СВО", — отмечали в соцсети "ВКонтакте".

Бывшие спецназовцы рассказвали детям о событиях в мире

Российские военные рассказали о важности откровенного разговора с детьми о всех событиях, которые происходят в мире.

"Если этим займемся не мы, то найдется кто-то другой. И не факт, что наш друг", — рассказал Лебедев.

Напомним, что в Великобритании сейчас проходит обучение элитная украинская бригада спецназовцев, которые планируют освобождать Крым до Рождества. Учения проходят в закрытом лагере в Окехемптоне.

Западные военные специалисты хотят изучить опыт военных Сил специальных операций ВСУ после победы над войсками РФ.