Готовятся освобождать Крым: спецназ ВСУ проходит уникальные учения в Британии, — СМИ

По данным издания, учения проходят в закрытом боевом лагере в графстве Девон. Украинские спецназовцы будут активно использовать технику для подрыва и нарушения логистики российских войск.

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Британские военные в настоящее время проводят тренировки для элитной украинской бригады спецназовцев, которые планируют вернуть контроль над Крымом до наступления Рождества. Об этом сообщает таблоид Sunday Express.

Согласно информации источника, более 2 тысяч украинских военных прибыли в удаленное место в Дартмуре, Англия, для проведения специальных учений. Эти военные являются частью элитной бригады спецназовцев.

Утверждается, что эти военные станут ведущими в операции по возвращению Крыма, в то время как две другие силы, которые не разглашаются в публикации, будут осуществлять параллельные атаки. Подробности о других участвующих в операции силах пока остаются конфиденциальными.

Операция по возвращению Крыма включит удары с воздуха, суши и с моря. Украинские спецназовцы будут активно использовать технику для подрыва и парализации российских войск. Помимо этого, бронетанковые подразделения будут также задействованы в прорыве обороны противника.

Операции будут получать поддержку новых запасов ракет дальнего радиуса действия, которые будут поставляться из стран, таких как Великобритания, США и Германия. Эти ракеты вероятно будут служить для обеспечения украинских сил дополнительной огневой мощи и повышения их эффективности в контроле над территориями.

Учения проходят в закрытом боевом лагере в Окегемптоне, расположенном в графстве Девон, и предназначены исключительно для украинских военных. Это место строго ограничено для доступа других военных подразделений и общественности.

В субботу вечером высокопоставленный представитель британского военного ведомства отметил, что в учениях делается особый акцент на использовании гибкой тактики НАТО. Это помогает украинским войскам "сформировать боевое пространство", что предшествует осуществлению удара в сердце врага.

"Операция по его отвоеванию будет операцией по развертыванию многочисленных атак на российские войска… Мы можем научить их нашей тактике и показать, как пользоваться техникой, но успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности", – отметил источник.

Напомним, что 26 июля, на презентации марки "Укрпочты", глава СБУ Василий Малюк впервые официально подтвердил, что уникальная спецоперация по разрушению Крымского моста — это дело рук украинских спецслужб.

Ранее, 25 июля, спикер ГУР МО Андрей Юсов заявил, что построенный российскими оккупантами мост через Керченский пролив, является незаконным сооружением, которое будет демонтировано.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников 25 июля анонсировал новые атаки по временно оккупированному Крыму и Керченском мосту, который соединяет полуостров и материковую часть РФ.