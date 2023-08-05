"Минус" эскадрилья: из Беларуси в РФ вылетело 9 российских истребителей

Россия полностью вывела с территории Беларуси военные вертолеты и начала выводить военные самолеты: первыми ушли воздушные суда четвертого поколения.

Командование ВС РФ решило перевести почти эскадрилью истребителей из Беларуси на аэродром в России. Вместе с истребителями "на родину" вернулся, похоже, последний вертолет, который еще оставался на территории республики. Об этом рассказали на Telegram-канале сообщества "Беларускі Гаюн".

В заметке указано, что около 13-14 час. 5 августа с белорусских аэродромов взлетели 10 воздушных судов:

из "Мачулищев" — один вертолет Ми-24, который направился на аэродром "Сыщи" в Белорусской области РФ;

из "Барановичей" — девять истребителей Су-30СМ и Су-34. При этом не указано, куда именно они направились. Также не известно сколько именно самолетов определенного типа вылетело.

Маршрут российских самолетов и геликопетеров 5 августа 2023 года Фото: Беларускі Гаюн

В мониторинговом канале сделали несколько выводов. Во-первых, согласно подсчетам, в Беларуси уже не осталось российских вертолетов — предыдущая партия взлетела утром 5 августа. Во-вторых, Беларусь покинула эскадрилья истребителей, которая здесь находилась более 200 дней (эскадрилья — 12-15 воздушных судов).

Отметим, ORYX-расследователей отследили судьбу российских истребителей во время российского вторжения. Согласно их подсчетам, ВС РФ потеряла 11 самолетов Су-30СМ и 21 истребитель Су-34 и Су-34М. При этом крайний российский самолет, который фигурирует в сводках Генштаба ВСУ, был уничтожен 28 июня 2023 года.

Чтобы понять, сколько у России есть истребителей Су-30 и Су-34, можно воспользоваться данными журнала "World Air Forces 2023". Указано, что ВС РФ имеет 127 самолетов Су-34. По Су-30 однозначной цифры не указано, поскольку этот тип самолета группируют с Су-27 и Су-35 — всего насчитали 385 воздушных судов.

Напоминаем, в лагере наемников ЧВК "Вагнер" прибыло 300 единиц военных грузовиков — они появились на территории Беларуси поездом трех суток в конце июля.

Между тем в начале августа произошел инцидент на границе Польши — несколько вертолетов армии Беларуси или РФ незаконно залетели в польское воздушное пространство. Представитель Госдепа США Мэтью Миллер объяснил, что пятый пункт Договора НАТО применять не будут, поскольку угрозы пока не видят.