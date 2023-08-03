"О 5 статье речи не идет": в США отреагировали на вторжение вертолетов Беларуси в Польшу

Соединенные Штаты ожидают, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других государств, но Вашингтон пока не собирается опережать любые заявления, связанные с этим инцидентом.

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В США отреагировали на нарушение белорусским вертолетом воздушного пространства Польши. В частности, представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что страна продолжит "очень серьезно относиться к безопасности НАТО". Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы видели, что правительство Польши сделало заявление по этому поводу. Мы ожидаем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран. И мы будем продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО", — сказал Мэттью Миллер.

Также у Миллера спросили, реализуют ли США свои заявления по защите территории НАТО в подобных ситуациях. Однако он отметил, что не собирается опережать любые заявления, которые Штаты или другие страны Альянса могут сделать.

"Существует процесс, который позволяет странам НАТО ссылаться на пятую статью. Сейчас мы не находимся на этом этапе", — пояснил он.

В частности, пятая статья договора Альянса гласит, если любое из государств-членов НАТО подвергнется вооруженному нападению, то это нападение будет считаться нападением на всех других членов Альянса. В таком случае странам НАТО нужно принять все меры, которые помогут члену Альянса, который подвергся атаке.

Напомним, 1 августа стало известно, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время "учений". В частности, вертолеты пересекли границу с Польшей на очень малой высоте, что усложнило их обнаружение радиолокационными системами. Тогда же министр национальной обороны Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Беларусью. Также Польша сообщила о происшествии представителям НАТО.

2 августа в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из-за обвинений в нарушении воздушного пространства.