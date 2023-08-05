Российские войска нарастили удары артиллерии на Бахмутском направлении, — Череватый

Несмотря на увеличение вражеской активности, инициатива, по словам представителя ВСУ, остается на стороне украинских защитников.

Российские войска пытаются контратаковать на Бахмутском направлении. Зафиксировано увеличение артиллерийских ударов. Об этом сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

В последнее время российские оккупанты пытаются контратаковать в районе Бахмута. Сергей Череватый подтвердил вражеские попытки вести наступательные действия, но отметил, что инициатива остается на стороне Сил обороны.

"Понятно, что группировка (вражеская) довольно большая, понятно, что они прилагают усилия, чтобы максимально выстроить там эшелонированную оборону. Очень мощно применяют артиллерию — я бы даже сказал, еще больше", — заявил Череватый.

В течение суток было зафиксировано 13 боевых столкновений. Украинские войска уничтожили 60 оккупантов, еще 141 получили ранения, а одного взяли в плен.

Также майор ВСУ и экс-командир полка Азов Максим Жорин 4 августа писал, что под Бахмутом продолжается наступление в условиях превосходящих сил у оккупанта в технике и личном составе. Но самая большая проблема сейчас — разведывательные и ударные дроны врага и хитрое минирование. Оккупанты начали минировать территорию не по "уставу", поэтому с этим сложно бороться во время штурмов и наступления.

Напомним, 4 августа в ISW заявили, что ВСУ продвинулись под Бахмутом и Мелитопольском направлении.

3 августа СМИ писали, как бойцы ВСУ прикрывают Силы обороны от российских дронов-камикадзе.