"Охотятся за Ланцетами": как ЗУ-23-2 сбивают российские дроны-камикадзе (видео)

Украинские зенитчики прикрывают Силы обороны на Бахмутском направлении, где продолжается наступление. Одна из угроз — российские дроны-камикадзе.

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Расчет ЗУ-23-2 из состава 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского охотится за российскими дронами-камикадзе "Ланцет" в Донецкой области. Об этом сообщает АрміяInform.

Наступательные действия ВСУ прикрывают многочисленные подразделения ЗРК, в том числе зенитками ЗУ-23-2. Задача расчетов заключается в том, чтобы прикрывать украинские штурмовые подразделения от ударов дронов-камикадзе "Ланцет" и разведки с помощью "Орланов", Zala и ряда других дронов. Отмечается, что разведывательные дроны обычно летают на большой высоте, поэтому обычно на них "охотятся" ЗРК "Стрела-10" и западные образцы ПВО.

Замаскированная позиция ЗУ-23-2

Военные дежурят на скрытых позициях. Во время того, как журналисты были на позиции, поступила информация о применении оккупантами двух БПЛА — "Орлан" и "Ланцет". Первый взяли на прицел бойцы на ЗРК "Стрела-10", а второй зенитчики ЗУ-23-2.

"А опасный "Ланцет" становится мишенью сначала для стрелкового оружия, а затем и для "зеушки", которая выкатывается из-под укрытия на край поля. Слышны выстрелы и с других посадок, где дежурят коллеги. Но на этот раз над нами "Ланцет" пролетел слишком быстро и достаточно далеко, поэтому собьют его другие подразделения", — отмечает автор.

Напомним, 28 июля СМИ писали, что "Ланцеты" можно сбивать с помощью специальных противовоздушных мин.

25 июля в ГУР заявили, что Украине нужно новое вооружение и средства противодействия атакам оккупантов.