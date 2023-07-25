"Украине нужны новые вооружения": Россия увеличивает производство "Ланцетов", — ГУР (видео)

По словам Андрея Юсова, Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам оккупантов и более стремительного продвижения Сил обороны.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов 25 июля в эфире телемарафона заявил, что Россия увеличивает производство беспилотников "Ланцет", которые являются угрозой для Украины. Впрочем, РФ завышает данные о реальных объемах.

Юсов отметил, что Россия имеет дроновую программу, которую она развивает.

"Объемы — это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" используются и производятся, "Шахеды" прибывают, они обустроят производство", — сказал представитель ГУР.

Андрей Юсов отметил, что эти факторы должны обращать внимание, в частности, партнеров Украины в борьбе с РФ по усилению средств противовоздушной обороны и других инструментов, которые помогут освободить Украине собственные территории и вернуть границы 1991 года.

Он отметил, что Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам оккупантов и стремительного продвижения наших войск.

"Это должны быть другие средства и другие сроки, потому что речь идет о скорости и темпах продвижения Сил обороны Украины. А самое главное — это вопрос защиты жизней как наших защитников, так и мирных жителей", — добавил он.

По словам Юсова, Россия имеет устаревшие мощности ОПК и пока речь не идет о мощной модернизации, "революционно качественного мы ничего не видим".

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Напомним, 25 июля Фокус писал, что Россия давно планировала выход из "зерновой сделки" и атаки на украинские порты. ГУР Минобороны обнародовало закрытый доклад для высшего военно-политического руководства РФ, в котором описан план по препятствованию зерновой инициативе. Согласно документу, российские инспекторы проверяли суда по специальным методическим документам и максимально снизили объем зерна, вывозимого в рамках "зерновой сделки".

Добавим, в ночь на 24 июля российские захватчики атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed инфраструктуру порта города Рени на Дунае. В результате атаки был уничтожен терминал с зерном и повреждены резервуары для хранения других грузов.