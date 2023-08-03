"Полюють за Ланцетами": як ЗУ-23-2 збивають російські дрони-камікадзе (відео)

Українські зенітники прикривають Сили оборони на Бахмутському напрямку, де продовжується наступ. Одна із загроз — російські дрони-камікадзе.

Related video

Розрахунок ЗУ-23-2 зі складу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького полює за російськими дронами-камікадзе "Ланцет" в Донецькій області. Про це повідомляє АрміяInform.

Наступальні дії ЗСУ прикривають чисельні підрозділи ЗРК, зокрема й зенітками ЗУ-23-2. Завдання розрахунків полягає в тому, щоб прикривати українські штурмові підрозділи від ударів дронів-камікадзе "Ланцет" та розвідки за допомогою "Орланів", Zala і низки інших дронів. Зазначається, що розвідувальні дрони зазвичай літають на великій висоті, тому зазвичай на них "полюють" ЗРК "Стріла-10" та західні зразки ППО.

Замасоквана позиція ЗУ-23-2

Військові чергують на прихованих позиціях. Під час того, як журналісти були на позиції, надійшла інформація про застосування окупантами двох БПЛА — "Орлан" та "Ланцет". Перший взяли на приціл бійці на ЗРК "Стріла-10", а другий зенітники ЗУ-23-2.

"А небезпечний "Ланцет" стає мішенню спочатку для стрілецької зброї, а потім і для "зеушки", яка викочується з-під укриття на край поля. Чутно постріли й з інших посадок, де чергують колеги. Але цього разу над нами "Ланцет" пролетів надто швидко і досить далеко, тож зіб’ють його інші підрозділи", — зазначає автор.

Нагадаємо, 28 липня ЗМІ писали, що "Ланцети" можна збивати за допомогою спеціальних протиповітряних мін.

25 липня в ГУР заявили, що Україні потрібно нове озброєння та засоби протидії атакам окупантів.