В США впервые в истории испытали БПЛА Valkyrie под управлением ИИ

Искусственный интеллект считают важной составляющей будущих боевых операций, в которых он будет действовать как автономно, так и с участием человека.

Воздушные силы США провели успешное испытание ударного беспилотника XQ-58A Valkyrie под управлением искусственного интеллекта. Об этом сообщает Defense News.

Испытательно-тренировочная лаборатория во Флориде провела тестирование беспилотника Valkyrie под управлением ИИ. Полет состоялся после двух лет работ и партнерства с командой Skyborg Vanguard, которая состоит из персонала лаборатории и Центра управления жизненным циклом Воздушных сил.

"Этот вылет официально сделал возможной разработку агентов [искусственного интеллекта и машинного обучения], которые будут выполнять современные задачи класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", которые могут быть немедленно переданы для программы CCA", — сказал полковник Такер Гамильтон, начальник отдела испытаний и операций по искусственному интеллекту в Воздушных силах США.

Программа по созданию БПЛА под управлением искусственного интеллекта ставит цель сделать работу дронов в кооперации с пилотируемыми самолетами. Для первого полета в симуляторах провели миллионы часов, чтобы отработать реальный полет во время наземных испытаний.

В США считают, что в будущих боевых действиях критическую роль будет играть именно искусственный интеллект, потому что он сможет предоставить большую скорость действий и понимать оперативную картину. Командир лаборатории бригадный генерал Скотт Кейн говорит, что автономные операции ИИ, а также совместимые с людьми операции развиваются в Штатах на беспрецедентном уровне благодаря усилиям правительства, ученых и промышленности.

Напомним, 19 июня СМИ писали, что дрон Valkyrie сможет работать под управлением ИИ даже во время действия российского РЭБ.

Недавно американцы заказали два XQ-58A Valkyrie для новой программы Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer ("Проникающий доступный автономный совместимый убийца")