Чем грозит Польше размещение "вагнеровцев" в Беларуси: разбор польских аналитиков

По мнению аналитиков, наемники могут разыграть сразу несколько карт, чтобы посеять панику и дестабилизировать НАТО.

В Беларусь перебросили часть наемников ЧВК "Вагнер", которые расположились близко к границе с Польшей, Литвой и Латвией. Однако по мнению аналитиков, они не имеют реальной военной угрозы. Об этом сообщает польский портал Defence 24.

По оценкам, сейчас в Беларуси находится до 5 тысяч наемников. Они лишены тяжелой военной техники. Бойцы имеют стрелковое оружие, легкие гранатометы и броневики "Чекан". Поэтому автор делает вывод, что никакой военной угрозы для Польши, Литвы и Латвии нет.

Однако ЧВК "Вагнер" могут использовать для диверсионной деятельности. Вопрос для их владельца Евгения Пригожина заключается лишь в цене, за которую он согласится пойти на какую-то операцию. РФ может преследовать такие цели:

дестабилизация и хаос НАТО;

сохранение за собой оккупированных территорий Украины.

Первое потянет за собой второе в более длинной перспективе, если будет приостановление войны вроде Корейской войны. Потому что важнейшая цель Кремля — поглощение украинских территорий. Украина имеет одни из крупнейших ресурсов редкоземельных металлов в мире, а именно лития, залежи газа и других. Потенциально запасы могут оцениваться в 11,5 трлн долларов США.

Как подготовиться Западу к провокациям ЧВК "Вагнер"

Автор пишет, что странам НАТО стоит подготовиться к одному важному сценарию: информационная война. Сейчас происходит первый этап информационно-психологической операции. "Вагнеровцы" уже давят на Польшу, в соцсетях плодятся фейки о якобы наемниках у пограничных столбов Польши. Плюс был инцидент с заходом российских вертолетов в воздушное пространство страны.

Также может снова использоваться проблема мигрантов, которая была несколько лет назад. И под их видом в страну могут попадать конспирированные "вагнеровцы". И последняя опасность — это разжигание этнического конфликта в Подляшье. В регионе живет белорусское православное меньшинство. Они могут быть под влиянием белорусской пропаганды.

Напомним, 4 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет захватывать Сувальский коридор.

3 августа СМИ писали, что часть "вагнеровцев" расположилась вблизи границы с Литвой.