После ракетной атаки: глава МИД Кулеба призвал вооружить Украину истребителями F-16

Глава МИД Украины заявил, что Россия не остановится, пока ее не остановят. Он потребовал западных партнеров реализовать украинскую формулу мира и продолжить вооружение страны.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после вечерней ракетной атаки ВС РФ по территории Украины обратился к западным партнерам. Чиновник призвал вооружить Киев самолетами F-16. Об этом Дмитрий Кулеба написал у себя в Twitter.

"В эту субботу Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Россия не остановится, пока ее не остановят. Мировое сообщество должно сосредоточиться на установлении справедливого и прочного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и внедрить украинскую формулу мира", — сообщил глава украинского МИД.

Дмитрий Кулеба требует вооружить Украину истребителями Фото: Скриншот

Дмитрий Кулеба также добавил, что провел 5 августа звонок со своим турецким коллегой, в ходе которого обсудил Черноморскую зерновую инициативу.

"Я подчеркнул пагубное влияние ухода России на африканские страны и глобальную продовольственную безопасность. Турция продолжит усилия по восстановлению сделки", — сообщил министр.

Напомним, 5 августа ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по территориям Украины. Во время масштабной воздушной тревоги взрывы прогремели в Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Запорожье. По словам Владимира Зеленского, вражеские "Кинжалы" и "Калибры" целились в "Мотор-Сич". Украинской противовоздушной обороне удалось частично отразить атаку.

В Запорожской ОВА подтвердили "прилеты". Удар был нанесен по окрестностям города. По информации руководителя Запорожской ОВА Юрия Малышко, информация о пострадавших не поступала. Последствия разрушений в результате ракетного удара устанавливаются.

Фокус писал 5 августа, что в Джидде, портовом городе на берегу Красного моря, Украина и Саудовская Аравия проводят встречу с дипломатами из около 40 стран. Обсуждается украинская формула мира. Среди приглашенных Китай, Индия, Бразилия, Южно-Африканская Республика и некоторые страны Персидского залива. Украинская делегация рассчитывает в ходе переговоров согласовать ключевые принципы прекращения войны.