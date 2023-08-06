"Поздравление" от Кремля ко Дню Воздушных сил: в ВСУ рассказали о целях атаки ВС РФ (видео)

Массированный обстрел российских оккупантов в ночь на 6 августа предназначался не для поражения портов, а для ударов по мощностям защитников. Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что Силы обороны были готовы к опасности.

Ночью на 6 августа российские войска целились не в портовую инфраструктуру, а в объекты Воздушных сил Украины. Деталями относительно массированного обстрела ВС РФ в эфире "24 канала" поделилась руководительница Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Понятно, что "поздравление" ко Дню Воздушных сил определенным образом готовилось, поскольку основные удары пришлись на соответствующую инфраструктуру, связанную с мощностями именно этого рода войск", — рассказала она.

Пресс-секретарь ОК "Юг" также отметила, что массированная атака — ожидаемая реакция России на активность мирового сообщества. По ее словам, к таким ударам враг прибегает, когда иностранные лидеры принимают решения в отношении Москвы без ее участия.

"Со вчерашнего вечера мы понимали, что ночная атака будет мощной, поскольку наращивание потенциала происходило очень постепенно и очевидно", — добавила Гуменюк.

В то же время руководительница пресс-центра подчеркнула, что военные не склонны связывать атаки ВС РФ с "ответными жестами".

"Они просто террористы, которые терроризируют нашу страну", — подытожила она.

Стоит отметить, что День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине в первое воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 6 августа.

Комментарий пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, силы ПВО с вечера 5 августа и до утра 6 августа сбили 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 17 "Калибров" и 27 ударных дронов. Взрывы раздавались в Харьковской, Запорожской, Хмельницкой и Киевской областях.

Также 5 августа ВС РФ атаковали завод "Мотор Сич" в Запорожье. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после ракетного обстрела, что украинцы не собираются отступать перед агрессией.