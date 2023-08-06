Уничтожено 17 ракет "Калибр" и 27 дронов "Shahed": результаты ночной атаки ВС РФ по Украине

В общей сложности украинские силы ПВО уничтожили 30 крылатых ракет.

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Начиная с вечера 5 августа и в течение всей ночи 6 августа Украина была атакована большим количеством крылатых ракет и беспилотников Shahed. Среди ракет, запущенных по нашей стране были также и "Кинжалы", сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке.

Территория Украина подверглась массированному удару ВС РФ, который был нанесен с помощью ракет воздушного и морского базирования, а также беспилотников "Shahed".

Вечером 5 августа россияне запустили по Украине 14 ракет "Калибр", а также 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал". Силы украинской ПВО смогли уничтожить 12 "Калибров", что же касается "Кинжалов", то эта информация остается засекреченной.

Вторая волна атаки ВС РФ по Украине пришлась на ночь 6 августа, когда россияне запустили из акватории Черного моря 6 ракет "Калибр", а также самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили 20 ракет Х-101/Х555. Пять "Калибров" и тринадцать ракет Х-101/Х555 уничтожила украинская ПВО.

Также с юго-восточного направления по Украине ВС РФ запустили 27 дронов "Shahed-136/131", все они были уничтожены.

В общей сложности украинские силы ПВО уничтожили 30 крылатых ракет Фото: Facebook

Обстрелы Харьковской области

Утром 6 августа россияне нанесли ракетный удар, предварительно с помощью ЗРК С-300, по Харькову, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ракеты попали в Холодногорский район и сейчас уточняются результаты обстрела. По состоянию на 9.30 утра информации о пострадавших не было.

Также Синегубов сообщил о том, что вечером 5 августа ВС РФ нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в с. Кругляковка Купянского района, Харьковской области В результате погибли 2 человека и четверо получили ранения.

Вечером 5 августа ВС РФ нанесли удар управляемой авиабомбой по нежилому помещению в с. Кругляковка Купянского района Фото: Telegram

Обстрелы Запорожья, Хмельницкой и Киевской области

Вечером 5 августа Россия нанесла ракетный удар по окрестностям Запорожья. По словам руководителя Запорожской ОВА Юрия Малышко, информации о пострадавших не поступало.

Также 5 августа в Хмельницкой и Киевской областях были взрывы в результате запуска россиянами ракет "Кинжал" с территории Беларуси.

Согласно утреннему сообщению Хмельницкой ОВА от 6 августа, начиная с вечера 5 августа Хмельницкую область россияне атаковали три раза. Целью этих атак был аэродром в Староконстантинове. Большинство ракет были сбиты силами ПВО, хотя серия взрывов была зафиксирована в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. В результате одного из взрывов на территории элеватора в Староконстантиновской общине травмы получил работник объекта.