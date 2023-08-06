Мост перекрыт: оккупанты заявили об ударах по Чонгарскому мосту (фото)

По словам коллаборанта Сальдо, Чонгарский мост и поселок Чонгар были обстреляны ракетами Storm Shadow. Мост получил повреждения.

6 августа по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, якобы нанесен ракетный удар, сообщает коллаборант Владимир Сальдо.

По его словам, Чонгарский мост и поселок Чонгар были обстреляны ракетами Storm Shadow. Мост получил повреждения. Объем повреждений пока неизвестен.

О том, что в районе Чонгара и Геническа Херсонской области раздаются мощные взрывы сообщила пресс-служба "Центра национального сопротивления": "Сообщают о мощных взрывах в районе временно оккупированного Гениченска и Арабатской стрелки. Местные жители предполагают, что взрывы прогремели в районе мостов, соединяющих Арабатскую стрелку с материковой частью".

Что еще говорят россияне?

Главы оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов подтвердил повреждение дорожного полотна Чонгарского моста.

"Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет. Временно проезд осуществляется через ПП Армянск и Красноперекопск", – написал Аксенов.

Как пишет российское издание "РИА Новости", был зафиксирован прилет по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Всего летело 12 ракет, 9 из которых ПВО российских террористов якобы удалось сбить. Кроме того, при обстреле перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ.

Чонгарский мост Фото: Readovka

Напомним, 24 июля Минобороны РФ сообщило детали атаки БПЛА на Крым. По сообщениям министерства страны-агрессора, средствами РЭБ якобы "приземлили" 14 украинских беспилотников, 11 из которых упали в акватории Черного моря.

Кроме этого, военные рассказали, как разрушить Чонгарский мост. Очередной удар ВСУ по Чонгарскому мосту мог быть весьма успешным. Кремль приказал российским военкорам не развивать эту тему. Армия РФ рискует потерять до 30% военной техники и амуниции, которую доставляют в Мелитополь.