В Мариуполе россияне открыли центр гумпомощи, в который раньше свозили тела убитых, — Андрющенко

По информации советника мэра города, в 40-градусную жару местные жители вынуждены стоять в очередях, чтобы получить какую-то помощь от оккупационных властей.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе начали раздавать гуманитарную помощь на том месте, где всего год назад "складировали" тела погибших в результате вторжения местных жителей. Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 6 августа.

По его словам, речь идет о местном супермаркете. Там во время захвата города в Донецкой области командование РФ решило свозить всех убитых горожан. Теперь же это место, которое напоминает всем о военных преступлениях оккупантов, является пунктом выдачи помощи.

"Сюда они свозили неопознанные и найденные вокруг трупы мариупольцев с Левобережья. Сама трупосвалка была ликвидирована в конце июля-начале августа прошлого года", — говорится в сообщении.

Теперь же, в 2023 году жители города в 40 градусов жары пришли постоять в огромной очереди возле супермаркета, в надежде получить что-то бесплатно из еды, что свидетельствует о проблемах с гуманитарной помощью.

"Непременно, российскую политику маргинализации населения можно считать успешно проведенной в отдельно взятом Мариуполе. За год превратить людей в стадо маргиналов. Им удалось в значительной степени. К сожалению", — подытожил Петр Андрющенко.

Напомним, 1 августа сообщалось, что на временно оккупированных территориях российские военные начали разыскивать детей, которые не пошли в российскую школу. Войска РФ создали соответствующие группы коллаборантов, фиксирующих и контролирующих посещение ребенком российской школы. Родителям, отказавшимся отдать ребенка в российскую школу, оккупанты угрожают лишением родительских прав.