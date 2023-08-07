Обстрел Украины 5-6 августа был самой массированной атакой РФ за последнее время, — ISW

По информации аналитиков, россияне пытались обнаружить склады, на территории которых ВСУ хранят переданное Западом оружие. Поэтому массированные удары по аэродрому в Хмельницкой области продолжились.

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города ракетами и БПЛА и порой бьют рекорды по террору жителей. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 6 августа.

По данным аналитиков, в ночь с 5 на 6 августа был осуществлен один из самых масштабных рвкетно-беспилотных ударов по территории Украины за несколько месяцев.

В Генштабе после этого отметили, что войска ВС РФ во время первой волны запустили 14 крылатых ракет "Калибр" и 3 аэробаллистические ракеты воздушного базирования Х-47 "Кинжал". Украинские силы ПВО сбили в общей сложности 12 ракет во время этой атаки.

Вторая волна обстрела произошла уже после полуночи. Тогда российские оккупанты использовали 27 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, 6 ракет "Калибр" и еще 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555.

Силы ПВО уничтожили еще в небе все 27 запущенных БПЛА, 5 ракет "Калибр" и 13 ракет Х-101/555.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат после этого поделился, что противник атаковал аэродром Староконстантинов Хмельницкой области и это уже далеко не первый случай.

Ряд российских провоенных блогеров утверждают, что связана атака с тем, что украинские военные якобы хранят на базе ракеты из Запада, но в ISW не нашли никаких реальных доказательств.

"Утверждения "военных блоггеров" о том, что российские войска специально нацелились на территорию, где украинские силы якобы хранят и запускают ракеты Storm Shadow, свидетельствуют о том, что российские силы все больше озабочены кампанией по перехвату, проводимой Украиной", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа сообщалось, что в украинском оборонном ведомстве высмеяли старания ВС РФ уничтожить украинскую боевую авиацию, которая продолжает успешно разрушать пути снабжения российских захватчиков.