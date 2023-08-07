Мобилизация в Украине: кто и в каких местах может законно вручать повестки

Украинским законодательством не запрещено раздавать повестки в общественных местах, однако представители военкоматов не имеют права проникать в жилье военнообязанного.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые не закончатся минимум до 15 ноября. В это время повестку от ТЦК могут получить все военнообязанные от 18 до 60 лет. Юристы из адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, кто и в каком месте имеет право на это.

По словам экспертов, украинское законодательство не запрещает вручать повестки в любых местах, будь это улица или блокпост, а сделать это могут следующие категории граждан:

представители ТЦК и СП;

представители СБУ, Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

руководители предприятия, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отмечал, что украинцы имеют право потребовать удостоверение должностного лица, чтобы проверить кто именно выдает повестки.

У представителей ТЦК должно быть с собой всегда распоряжение от начальства о том, что они имеют право на раздачу повесток и служебное удостоверение.

К слову, хоть вручение повестки может произойти фактически в любом месте, уполномоченные граждане не имеют право проникать в жилье военнообязанных граждан, ведь это будет считаться нарушением закона.

Напомним, в Украине с 1 августа вступили в силу обновленные правила мобилизации. В частности, военнообязанные мужчины в августе могут получить три вида повесток.

Также 4 августа сообщалось, кто из мужчин в августе может получить отсрочку от призыва на определенный срок. Для признания предприятия критически важным нужно, чтобы оно соответствовало трем из семи критериям.