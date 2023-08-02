Мобилизация в Украине: какие повестки могут получить мужчины в августе

По данным спикера ТЦК и СП, сейчас в Украине выдают 3 вида повесток, которые могут получить военнообязанные мужчины.

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С 1 августа в Украине вступили в действие обновленные правила мобилизации, что вызывает значительный интерес среди граждан, особенно в отношении выдачи повесток на призыв. Прежде всего, изменения затрагивают условия службы срочников в период действия военного положения. Несмотря на это, процедура выдачи повесток остается неизменной. Об этом сообщила спикер территориального центра комплектования и социальной поддержки Алина Кривошея в комментарии изданию "Суспільне".

Какие повестки выдают в Украине в августе

В Украине существуют четыре вида повесток, однако на данный момент ведется общая мобилизация, и призыв на срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях приостановлен. В связи с этим, повестки для призыва на срочную службу временно не выдаются.

Сейчас в стране выдают 3 вида повесток:

для уточнения военно-учетных данных;

на прохождение ВЛК, где установят степень годности военной службы;

мобилизационное распоряжение – выдается после прохождения ВЛК, если военнообязанного признали годным к службе.

Кто может вручать повестки

Как отмечено Алиной Кривошеей, план мероприятий может быть предоставлен не только служебными лицами ТЦК и СП, но также органами местного самоуправления, руководителями компаний, учреждений и организаций, включая образовательные учреждения.

Поскольку законодательством не установлены четкие правила о том, где должны вручаться повестки, представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право выдавать повестки как в месте жительства граждан, так и на улице. Это означает, что могут быть использованы различные места и способы для вручения повесток о явке по указанному в них адресу.

Более того, Фокусписал, в каких случаях украинцы могут не приходить в ТЦК. По месту учета военнообязанный должен предъявить специальный документ, подтверждающий, что неявка была по уважительной причине.

Напомним, 1 августа сообщили, каких мужчин во время мобилизации отправят на фронт в августе и что ждет военнообязанных без боевого опыта.