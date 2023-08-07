ВС РФ пытаются оккупировать часть Харьковщины и наступают под Бахмутом, — Маляр (видео)

По словам замминистра обороны, на Купянском направлении всю неделю не прекращались штурмовые действия со стороны ВС РФ — там оккупанты значительно усилили количество обстрелов.

Российские оккупационные войска стремятся восстановить контроль над селом Старомайорское и ранее утраченными позициями к северу от Бахмута Донецкой области, а также в Харьковской области на Купянском направлении. Об этом в понедельник, 7 августа, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Замминистра подчеркнула, что Силы обороны продолжают наступательные операции на южном фланге, в то время как на северном фланге идут ожесточенные бои, где противник пытается атаковать и восстановить утраченные позиции. Это создает сложную обстановку, однако ситуация остается под контролем украинских сил.

При этом в Минобороны напоминают, что враг ведет наступление на Востоке страны и избрал это направление как основное. В частности, россияне не оставляют попыток восстановить контроль над ранее утраченными территориями в Харьковской области.

"Всю прошлую неделю Восток был эпицентром боевых действий. На Купянском направлении, наверное, было "горячее" всего, враг пытался там вернуть утраченные еще осенью прошлого года позиции — у них такой план, они хотят в Харьковской области возвращать те территории, которые утратили", — рассказала Маляр.

По словам замминистра, российские войска пытались пробить украинскую оборону на этом направлении, но безуспешно.

"Противостояние было очень жесткое", — добавила Маляр.

На Купянском направлении не прекращаются бои в районе Серебрянского лесничества.

Ситуация на Купянском направлении Фото: deepstatemap.live

"Бесконечные штурмы были, собственно, всю прошлую неделю были штурмы. И если говорить про общую тенденцию, то враг на востоке существенно увеличил количество обстрелов", — отметила Маляр.

По словам замминистра обороны, за прошлую неделю враг провел примерно 9000 артиллерийских обстрелов, что на 1000 больше, чем на позапрошлой неделе.

Что касается Марьинского и Авдеевского направления, там еще буквально с прошлого года, фактически, не меняется ситуация.

"Враг отчаянно хочет оцепить Авдеевку, но им не удается. Заходить туда они не рискуют, потому что не хотят быть втягиваться с нашими воинами в уличные бои и не хотят там проигрывать. Но и продвинуться там не могут. Так же что касается Марьинки. Враг пытается взять ее под контроль. Но им не удается это сделать. У нас было освобождено Старомайорское в тех краях. И враг в течение прошлой недели пытался вернуть эти утраченные позиции", — добавила замминистра обороны.

По словам Маляр, ситуация на фронте остается крайне тяжелой, но контролируемой. Украинские войска продолжают оказывать упорное сопротивление российским войскам и не дают им продвинуться вглубь страны.

Напомним, 7 августа сообщалось о том, что на территории Запорожской области российские оккупанты попали под "дружественный" обстрел — все из-за того, что служащие ВС РФ переоделись в форму ВСУ. В результате оккупанты потеряли около 50 солдат.

Также напомним, 4 августа стало известно, что Силы обороны прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.