США потратили на поддержку Украины более $60 млрд, — WP (инфографика)

Украина за полтора года полномасштабной войны получила от США большую помощь, чем европейские страны после Второй мировой.

Правительство США выделило Украине помощи на сумму более 60 млрд долларов. Деньги тратились в военном, экономическом и гуманитарном направлениях. Об этом говорится в материале издания The Washington Post.

Издание отметило, что размер помощи больше, чем США выделяет любой другой стране. Также ее сравнили с выплатами по плану Маршалла, целью которого было восстановление 18 стран Европы после Второй мировой войны. С 1948 по 1952 гг. выделили 150 млрд долл. (в пересчете по курсу доллара) — то есть, в среднем, по $50 млрд/год и по $8 млрд/страну.

Между тем за полтора года войны на поддержку Украины было выделено 66,2 млрд долл., подсчитали в WP. Из этой суммы более 65% — это военные расходы.

Как потрачено 66 млрд долл. помощи США Украине Фото: Washington Post

США потратили на военную поддержку 43,1 млрд долл. за 18 месяцев: большинство этой суммы пошли на оружие и снаряжение (23 млрд долл.), а также на "помощь в безопасности" и покупку снаряжения у других стран.

Как потрачено 43 млрд долл. военной помощи США Украине Фото: Washington Post

В WP перечислили самые весомые взносы — их делали каждые 2-3 недели:

25 февраля 2022 года — 350 млн долл. — на стрелковое оружие и БК для защитников Украины;

13 апреля 2022 года — вертолеты М17;

24 августа 2022 года — 3 млрд долл. — на заключение контрактов по производству оружия;

22 февраля 2023 года — еще 2 млрд долл. — дополнительные средства на поддержку Украины;

май 2023 — десятки танков Abrams M1 прибыли в Германию;

июль 2023 года — 400 млн долл. — на снаряды для NASAMS, Patriot и другие виды боеприпасов.

Отметим, США начали переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине — в частности, речь идет о документе, в котором перечислят направления сотрудничества и обязательства, гарантированные рядом партнеров.

Напоминаем, американские оружейники запустили в массовое производство новые бронетранспортеры AMPV. Планируется, что ими заменят старые БТР М113, которые начали выпускать в 60-х гг. прошлого века.

Более того, изобретатели провели испытания беспилотника, которым управляет искусственный интеллект. Над БПЛА Valkyrie работали два года и планируют их как можно быстрее передать ВМС США.