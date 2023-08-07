ВС РФ продолжают строить километры укреплений во время контрнаступления ВСУ (спутниковые снимки)

Оккупанты построили десятки километров сооружений в Запорожской и Донецкой областях, в частности возле Андреевки и Кодемы.

В течение лета российские оккупанты продолжают строить оборонительные укрепления на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщает аналитик Брэди Африк в твиттере.

Новые спутниковые снимки показывают, что армия РФ закрепляет пробелы в своих оборонительных линиях, а также продолжает расширять уже имеющиеся укрепления вдоль автомагистралей на оккупированных частях Украины. В частности враг построил:

новые укрепления вдоль трассы Т-0815 вблизи Андреевки в Запорожской области;

добавили 15 км оборонительных укреплений возле Кодемы в Донецкой области;

новые фортификационные сооружения на оккупированном аэродроме в Бердянске Запорожской области.

Отмечается, что в бердянском аэропорту заметны вертолеты, транспорт и новые укрепления, чтобы защититься от вероятных украинских ударов.

Военная техника и оборонительные укрепления в Бердянске Фото: Planet

Ниже на фотографиях оборонительные укрепления вокруг Андреевки.

Фортификационные сооружения возле Андреевки, 5 июня Фортификационные сооружения возле Андреевки, 1 августа

Также аналитик отмечает, что 15 км укреплений возле Кодемы находятся к юго-востоку от Бахмута.

Оборонительные укрепления вокруг Кодемы, 2 июля Оборонительные укрепления вокруг Кодемы, 27 июля

Напомним, 5 августа в Генштабе заявили, что за минувшие сутки было 30 боевых столкновений за сутки. Также отмечается большая вероятность ракетных ударов со стороны РФ.

4 августа в ВСУ сообщили, как изменилась линия фронта за время украинского наступления.