Войска РФ впервые показали применение РСЗО "Чебурашка" разработки боевиков "ДНР" (видео)

Машина имеет 64 направляющую, но есть путаница с ее калибром. Официально заявляется, что она использует 217-мм снаряды, однако фактически речь идет о 241-мм снарядах 1950-х годов.

На поле боя впервые засветилась разработка оккупационной администрации "ДНР" реактивная установка залпового огня "Чебурашка". Видео опубликовано в российских телеграм-каналах.

Российские войска впервые показали на фронте РСЗО "Чебурашка", которая построена на базе шасси КрАЗ-260. На видео видно, что выстрелы из установки происходят в разы медленнее, чем на том же РСЗО "Град". Официально заявлялось, что "Чебурашка" использует боеприпасы калибра 217-мм, что отличает ее от "Градов" и "Ураганов". Дальность стрельбы при этом может достигать 10 км, а количество направляющих составляет 64 единицы.

Вместе с тем еще в 2022 году в СМИ писали, что вероятно, оккупанты используют все же 241-мм реактивные снаряды. А огонь ведется еще более старыми снарядами М-24Ф, которые создавались к БМ-24 1951 года разработки. Впервые применение "Чебурашки" зафиксировано было в ОРДЛО еще в 2018 году во время обстрела Авдеевки. В августе 2022 года в ОРДО передали две машины "Чебурашка". Известно, что снаряд М-24Ф является дефицитным даже в РФ из-за его устарелости.

Боевая часть весит 53,8 кг. Установить настоящий калибр удалось благодаря фотографии самих оккупантов. Во время презентации машины на фото показали снаряд, где маркером написано калибр 241 мм.

Снаряд для РСЗО "Чебурашка"

Напомним, 22 августа 2022 года в ОРДЛО заявили о возобновлении производства кустарных РСЗО "Чебурашка".

27 июня 2023 года в ВСУ показали уничтожение редкой РСЗО российских войск "Град-1" на базе ЗИЛа.