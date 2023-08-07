Есть слабые места: в ВСУ рассказали, как Украине необходимо усилить систему ПВО

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинским защитникам пока нерационально использовать против "шахедов" большие системы противовоздушной обороны. Для уничтожения ударных дронов нужны другие средства.

Украине необходимы не только системы ПВО дальнего радиуса действия, но и малого для уничтожения "шахедов". Об этом в эфире телемарафона 7 августа сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Есть места более защищенные, есть защищенные меньшей ПВО. Это — может быть ПВО Сухопутных войск, мобильные огневые группы, или места, где будут работать истребители. Для защиты "слабых" мест нужно больше систем среднего радиуса действия, которые смогут работать на больших дистанциях. Мобильные группы имеют и по высоте и по радиусу оружие небольшой дальности. Для того, чтобы доставать цели дальше и выше, нужны современные комплексы. К тому же старые советские системы истощаются, их ресурсы не вечны, как и ракеты к ним", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что полученные Украиной от западных партнеров системы IRIS-T и NASAMS — это комплексы среднего радиуса действия и Воздушным силам еще необходимы такие дивизионы, чтобы перекрыть места со стратегическими объектами.

"Есть ПВО Сухопутных войск такое как Crotale, есть Gepard. Это то, что очень эффективно уничтожает "Шахеды". "Шахеды", как вы видите мобильно-огневые группы тоже уничтожают, но для них нужна визуальная привязка. Можно, но не рационально "Шахеды" уничтожать большим ПВО, для этого нужны другие средства. Поэтому наращивать нужно не только большую ПВО, но и малую", — рассказал Игнат.

Он добавил, что в последнее время российские средства пропаганды преувеличивают потери военной техники Украины. Однако, украинским пилотам действительно есть чем похвастаться по результатам выполненных задач.

"Наши пилоты эффективно применяют средства поражения — крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Как видим, они очень эффективно работают. Как и в свое время HIMARS показал насколько эффективно может наносить удары на расстоянии и лишать оккупантов логистического соединения. Ежедневно наши пилоты применяют ракеты JDAM, бомбы HARM, Storm Shadow и тому подобное. Все идет своим путем, раньше никто не мог подумать, что мы будем иметь такие образцы вооружения", — сказал представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат также подтвердил, что аэробаллистические ракеты "Кинжал" во время последней воздушной атаки на Украину были выпущены с территории России, а не Беларуси.

Напомним, что в ночь на 6 августа ВС РФ пытались поразить на военных аэродромах самолеты ВСУ, носители ракет Storm Shadow. Впрочем, после вражеских обстрелов Силы обороны нанесли очередные удары по Чонгарскому и Геническому мостам.

Ранее сообщалось, что в ОК "Юг" сообщили, что ВС РФ взяли "паузу" в обстрелах Украины и изменили тактику.