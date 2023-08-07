"Ничего нового": РФ не запускала "Кинжалы" из Беларуси во время атаки 5 августа, — Игнат

По словам спикера Воздушных сил, Россия давно использует воздушное пространство Беларуси для военных преступлений, однако в этот раз ракеты лишь пролетали мимо.

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Российские оккупанты не запускали ракеты из Беларуси во время массированной ракетной атаки в субботу, 5 августа. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 7 августа.

По его словам, Российская Федерация активно обстреливает территорию Украины и использует для этого воздушное пространство Беларуси. При этом, "Кинжал", который в субботу атаковал Украину, был запущен из России.

"Она (ракета – ред.) была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбова. Как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств Россия, Беларусь, Украина, она затрагивает воздушное пространство Беларуси, никаких проблем для россиян в этом нет", — говорится в сообщении.

Именно поэтому СМИ начали распространять информацию о том, что атака была осуществлена именно из территории Беларуси, но это не соответствует действительности.

К слову, по мнению Юрия Игната, украинским силам ПВО сложнее сбивать именно "Кинжалы", которые российские войска регулярно начали запускать.

"Если ракета летит и затрагивает воздушное пространство Беларуси, соответственно появляется там где-то над Беларусью и летит в направлении Хмельницкой области, соответственно дежурный напишет "Летящий "Кинжал" из направления Беларуси". Воздушное пространство Беларуси Россия активно использует с начала полномасштабного вторжения. Там есть их войска, самолеты, "вагнеровцы", поэтому ничего нового", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 7 августа в ОК "Юг" сообщили, что ВС РФ взяли "паузу" в обстрелах Украины и изменили тактику. Противник может нанести точечные удары по мирным городам Украины в качестве предупреждения, чтобы "люди не расслаблялись", но массированных обстрелов пока что не ожидается.