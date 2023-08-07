"Нічого нового": РФ не запускала "Кинджали" з Білорусі під час атаки 5 серпня, — Ігнат

За словами спікера Повітряних сил, Росія давно використовує повітряний простір Білорусі для воєнних злочинів, однак цього разу ракети лише пролітали повз.

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Російські окупанти не запускали ракети з Білорусі під час масованої ракетної атаки в суботу, 5 серпня. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 7 серпня.

За його словами, Російська Федерація активно обстрілює територію України і використовує для цього повітряний простір Білорусі. При цьому, "Кинджал", який у суботу атакував Україну, був запущений з Росії.

"Вона (ракета — ред.) була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбова. Як вона за маршрутом летить, ви ж розумієте, перехрестя держав Росія, Білорусь, Україна, вона зачіпає повітряний простір Білорусі, жодних проблем для росіян у цьому немає", — ідеться в повідомленні.

Саме тому ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що атака була здійснена саме з території Білорусі, але це не відповідає дійсності.

До слова, на думку Юрія Ігната, українським силам ППО складніше збивати саме "Кинджали", які російські війська регулярно почали запускати.

"Якщо ракета летить і зачіпає повітряний простір Білорусі, відповідно з'являється там десь над Білоруссю і летить у напрямку Хмельницької області, відповідно черговий напише "Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі". Повітряний простір Білорусі Росія активно використовує з початку повномасштабного вторгнення. Там є їхні війська, літаки, "вагнерівці", тому нічого нового", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 7 серпня в ОК "Південь" повідомили, що ЗС РФ узяли "паузу" в обстрілах України і змінили тактику. Противник може завдати точкових ударів по мирних містах України в якостi попередження, щоб "люди не розслаблялися", але масованих обстрілів поки що не очікується.