Можуть вдарити балістикою: ЗС РФ узяли "паузу" в обстрілах України і змінили тактику (відео)

За словами спікера Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, противник може завдати точкових ударів по мирних містах України в якостi попередження, щоб "люди не розслаблялися".

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Російські окупанти могли поставити атаки дронами та ракетами "на паузу", проте загроза все одно залишається. Про тактику противника розповіла представниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 7 серпня.

За її словами, російські окупанти можуть у будь-який момент застосувати точкові обстріли або балістичні ракети проти мирних міст України. Робити вони це будуть в якостi попередження, а не залякування.

"Потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу, але тут треба теж бути напоготові й розуміти, що ворог час від часу тактику змінює. Попередження про те, щоб ми не розслаблялися — літній період, спека дуже впливає на психологічний стан людей", — ідеться в повідомленні.

Наталя Гуменюк також зазначила, що в Чорному морі поки що не зафіксовано жодного ракетоносія, тому масовані атаки БПЛА та обстріли ракетами поки що "на паузі". Така ситуація зберігатиметься в найближчі пару днів, якщо нічого не зміниться.

"Пару днів ми можемо говорити про те, що вони можуть використовувати або балістичні загрози, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі", — підсумувала Наталія Гуменюк.

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Нагадаємо, 7 серпня аналітики з ISW зазначили, що обстріл України 5-6 серпня був наймасованішою атакою РФ за останній час. Росіяни намагалися виявити склади, на території яких ЗСУ зберігають передану Заходом зброю.